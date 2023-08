MotoGP, manita Bagnaia: vince anche in Austria e allunga. Bezzecchi terzo

SPIELBERG - Con questa sono cinque. Pecco Bagnaia trionfa anche nel Gran Premio d'Austria , decimo appuntamento stagionale della MotoGP . Consolidata la prima posizione in classifica in un weekend da grande slam, con pole position, Sprint e successo anche nella gara di domenica, risultato verificatosi nel 50% dei GP in questo 2023. Secondo ma lontanissimo Brad Binder , fresco di rinnovo con la KTM fino al 2023, mentre sul gradino più basso del podio sale Marco Bezzecchi , autore di una rimonta dalla settima posizione di partenza. Segue il compagno di squadra Luca Marini davanti ad Alex Marquez , quinto appena dietro ai due italiani.

GP Austria: la cronaca

Solo le KTM stanno dietro alla partenza perfetta di Bagnaia, che guadagna subito il comando. Dopo appena un giro, però Miller perde terreno e alle spalle di Pecco rimane uno scatenato Binder. Dietro Bezzecchi recupera posizioni e sale in quarta piazza dopo essere partito in settima. A metà gara non ce n'è più nemmeno per Binder, con Bagnaia che aumenta costantemente il suo vantaggio e si lancia verso il trionfo.

GP Austria: ordine di arrivo