MotoGP, vince anche Valentino Rossi: "Giornata da matti, Bagnaia perfetto"

SPIELBERG - Tra chi festeggia al Red Bull Ring c'è anche Valentino Rossi. Il Dottore ha infatti passato il weekend a seguire il Gran Premio d'Austria di MotoGP, dove può gioire per il terzo posto di Marco Bezzecchi davanti a Luca Marini, alfieri del team VR46. C'è poi Pecco Bagnaia, membro dell'Academy, protagonista dell'ennesima vittoria stagionale. "E' stata una giornata fantastica per l'Academy, una giornata da matti - le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Ha iniziato Vietti in Moto2 e già lì avevamo delle vibrazioni. Marini e Bezzecchi ci hanno fatto godere. Bagnaia? Cosa dire, è stato perfetto tutto il weekend, non ha sbagliato una curva".