MotoGP, Bagnaia domina in Austria: "Ducati mi ha dato quello che volevo"

SPIELBERG - Con l'ennesima vittoria stagionale in bacheca e un bis sempre meno lontano, Pecco Bagnaia può esultare al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il quinto sigillo del 2023 per il campione in carica è arrivato dopo una gara dominata per tutta la seconda parte. "Sinceramente mi aspettavo un passo più veloce ma le condizioni erano difficili - ha affermato il pilota Ducati subito dopo la gara -. Abbiamo gestito bene la gara, questo weekend abbiamo dimostrato il nostro potenziale".