Ducati, Ciabatti rifiuta Marquez: “La Pramac è per Morbidelli”

ROMA - Dopo la pausa estiva, la MotoGP è ripartita dal Gran Premio d'Austria, dominato da Francesco Bagnaia. Il weekend di Spielberg, però, è stata anche l'occasione per dare il via al domino in ottica mercato piloti: il tutto è nato dall'addio di Johann Zarco alla Ducati Pramac. Il francese passerà alla Honda LCR lasciata libera da Alex Rins, a sua volta in procinto di passare alla Yamaha al posto di Franco Morbidelli. E proprio l'italiano vice campione nel 2020 è stato indicato da Paolo Ciabatti come il nome più probabile per Pramac, allontanando in maniera netta l'ipotesi Marc Marquez: "Non rientra nei nostri piani, e in questo momento è molto probabile che la Ducati Pramac sia per Morbidelli - ha sottolineato il direttore sportivo della Ducati ai microfoni di AS -. Rimane in sospeso il sedile nel Team Gresini, sono in corso le valutazioni”.