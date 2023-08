Ducati, Bagnaia e il paragone con Stoner: “Ora ha la giusta mentalità”

ROMA - Dopo la sosta estiva della MotoGP, Francesco Bagnaia ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero dominando il fine settimana del Gran Premio d'Austria. In generale, in questa stagione Pecco sta dimostrando una continuità di prestazioni notevole accompagnata da una nuova maturità, dopo il titolo vinto con Ducati lo scorso anno, andando quindi a colmare i piccoli difetti che gli venivano imputati nelle scorse stagioni. A sottolineare tale aspetto è anche Davide Tardozzi, che in un'intervista rilasciata ad AS ha dichiarato: "Pecco sta ancora crescendo: ha già fatto un grande salto vincendo il campionato dello scorso anno, ma il salto più grande nella sua testa lo ha fatto quest’anno, dopo le due cadute in Argentina e ad Austin. È un ragazzo intelligente e ha parlato molto con la squadra, e quello che è successo gli ha fatto fare un altro passo per diventare ancora di più un campione: ora ha la giusta mentalità”.