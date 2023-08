Ducati, Bastianini e le difficoltà in MotoGP: “Aspetto il mio momento”

ROMA - Non è una stagione da ricordare, fin qui, la prima per Enea Bastianini con la Ducati ufficiale in MotoGP. Il riminese, dopo aver brillato nel 2022 con il team Gresini, è stato penalizzato da un lungo infortunio patito a Portimao, che lo ha tenuto fuori fino alla tappa di Mugello di giugno. Difficoltà raccontate ai microfoni di Speedweek: "In questo momento sembra che tutto vada contro di noi, succede sempre qualcosa che ci rende difficile la vita. Ma non mi deprimo, perché so cosa posso fare, si tratta solo di mettere tutto insieme. Aspetto il mio momento".