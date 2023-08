Ducati, Martin si racconta: la sfida a Pecco, l’obiettivo factory nel 2025

ROMA - In casa Ducati si accende la battaglia per il titolo di MotoGP , con Francesco Bagnaia che attualmente ha un vantaggio ampio su Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo, in una recente intervista diffusa sui canali del motomondiale, ha rilanciato il duello con Pecco, affermando senza giri di parole che si sente in grado di battere il torinese. Una consapevolezza che deriva da un momento preciso: "Al Mugello siamo arrivati secondi abbastanza vicini alla vittoria, e in quel momento ho capito che siamo tra i migliori, tra coloro che possono vincere gare, e infatti nella gara dopo ho vinto al Sachsenring. È stato un momento molto importante della stagione, perché abbiamo capito che siamo tra i più forti e che possiamo battere Pecco ".

Martin, futuro non per forza in Ducati

I 62 punti che separano Bagnaia e Martin, però, chiaramente mettono Pecco in una buonissima posizione in vista della seconda parte di stagione: "Bagnaia è in un’ottima posizione al momento, in cui può gestire e finire anche secondo o terzo, decidere se prendersi un rischio o no. Io invece devo rischiare un po’ di più per recuperare punti, ma sono sicuro che posso farcela". Infine, Martin ha dichiarato di avere un chiaro obiettivo per il 2025, ovvero il passaggio a un team factory: "Ducati è l’unica che può prendere una decisione e cambiare qualcosa. Il mio obiettivo è arrivarci nel 2025: penso di meritarmelo. Ho il potenziale per vincere anche su un’altra moto: la mia prima scelta è Ducati, ma se non apprezzano fino in fondo il mio lavoro e il mio talento, è l’unica opzione che ho".