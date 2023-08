MotoGP, Bagnaia affossa la Honda: Marquez in Ducati, la risposta

ROMA - Francesco Bagnaia, nella conferenza stampa che precede il Gran Premio di Catalogna, si è reso protagonista di un commento sicuramente pungente sulle condizioni in cui versa attualmente la Honda, in grande difficoltà come l'altro colosso nipponico Yamaha. Pecco, infatti, riguarda l'ipotesi di vedere Marc Marquez sulla Ducati Pramac, ha risposto: "Non so se sarebbe meglio per lo sport, di sicuro lo sarebbe per lui". Il torinese ha espresso il proprio parere anche su un'altra notizia di mercato, ovvero il rinnovo di Marco Bezzecchi con il team VR46: "Ci siamo parlati ed è una buona scelta per entrambi così se perdiamo abbiamo la scusa che non abbiamo la stessa moto - ha scherzato Bagnaia -. Il mio suggerimento è stato di continuare nello stesso team, perché anch’io ho lo stesso bisogno di Marco, ovvero il lato umano. Quando ti senti bene con il team, anche se hai una moto più vecchia puoi lottare per le prime posizioni".