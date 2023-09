MotoGP, le Aprilia volano nelle FP1 in Catalogna. Bagnaia 5°

BARCELLONA - Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si aprono nel segno dell'Aprilia, che firma una doppietta in FP1 per cominciare al meglio il weekend. È Aleix Espargaro a firmare il miglior tempo in 1:39.809, precedendo di oltre due decimi il compagno Maverick Vinales e di quasi mezzo secondo la Ducati Pramac di Jorge Martin. Al quinto posto ecco Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, a oltre 1" dal primo posto. In top-10 anche le Yamaha con Franco Morbidelli 8° e Fabio Quartararo 9°, mentre sono decisamente più lontani Enea Bastianini (13°), Marco Bezzecchi (16°) e Marc Marquez (21°).