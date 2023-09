Practice Catalogna, Bagnaia dietro le Aprilia. Quartararo e Marquez in Q1

BARCELLONA - Le Aprilia continuano a volare nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP, prendendosi la testa anche della Practice dopo aver comandato le FP1. È Aleix Espargaro a firmare il miglior tempo della sessione in 1:38.686, scavando il vuoto sul compagno Maverick Vinales, a +0.362, e su Francesco Bagnaia, prima Ducati nella classifica dei tempi. Bene anche Enea Bastianini, che nella parte finale di frazione riesce a centrare il nono tempo che vale un posto in Q2. Dovranno passare dal Q1, invece, Fabio Quartararo (17°) e Marc Marquez (19°), così come Luca Marini (15°).