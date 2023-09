Ducati e Aprilia, duello show in Catalogna: pole Bagnaia, poi Espargaro

BARCELLONA - Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il campione del mondo della Ducati ferma il cronometro in 1:38.639, firmando il nuovo record della pista e battendo Aleix Espargaro, primo di una lunga serie di Aprilia. A chiudere la prima fila è infatti Miguel Oliveira, mentre Maverick Vinales aprirà la seconda, a conferma della competitività della scuderia di Noale su questo tracciato. 11° Enea Bastianini, che però in vista della gara verrà retrocesso di tre posizioni, con Marc Marquez 12° e Fabio Quartararo 17° anche in seguito a una caduta nel Q1.