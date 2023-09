Espargaro, exploit Aprilia in Catalogna: sua la Sprint davanti a Bagnaia

BARCELLONA - Aleix Espargaro vince la Sprint al Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Sul circuito di Barcellona, il pilota di casa fa volare la sua Aprilia battendo anche la Ducati di Pecco Bagnaia, reduce da un weekend dominato in Austria nell'ultima tappa di agosto. Sul podio c'è anche Maverick Vinales, compagno di squadra di Espargaro, che sfida il campione in carica fino all'ultimo ma non va oltre la terza piazza. Ai piedi del podio c'è la KTM di Brad Binder, che guarda con ottimismo alla domenica e precede Jorge Martin. Sesto Miguel Oliveira, davanti all'altra Ducati Pramac di Johann Zarco e a Marco Bezzecchi.