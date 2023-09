BARCELLONA - La gara del Gran Premio di Catalogna chiude l'undicesimo appuntamento della stagione di MotoGP. A partire dalla pole position sarà Pecco Bagnaia, secondo nella Sprint del sabato pomeriggio dietro ad Aleix Espargaro. La gara è in programma domenica 3 settembre alle ore 14 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 208), mentre in chiaro sarà visibile soltanto in differita su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.