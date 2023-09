Paura Bagnaia, incidente choc: travolto in partenza da un’altra moto

BARCELLONA - Tanta paura alla partenza nel Gran Premio di Catalogna , valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Alla prima curva, ben cinque piloti sono stati coinvolti in una maxi caduta: si tratta Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi . Poco dopo, Pecco Bagnaia è finito a terra mentre si trovava alla guida del gruppo, venendo colpito alle gambe dalla KTM di Brad Binde r. Subito è scattata bandiera rossa, con i piloti rientrati ai box per permettere agli addetti la pulizia della pista. Bagnaia, cosciente, si è diretto al centro medico per valutare le conseguenze della caduta.

Le condizioni dei piloti

Anche Enea Bastianini si è recato al centro medico dopo la caduta alla prima curva. Carlo Pernat, manager del riminese, si è espresso così a Sky Sport sulle sue condizioni: "Enea è al centro medico perché ha molto dolore a un dito della mano, per il resto si tratta soltanto di una botta". Con Bagnaia, nel centro medico, presenti anche il team manager Ducati Davide Tardozzi e la fidanzata di Pecco, Domizia Castagnini. Proprio Tardozzi ha parlato poco dopo ai microfoni di Sky Sport, spiegando che entrambi i piloti verranno portati in ospedale, ma che in attesa di responsi ufficiali le condizioni di Bagnaia sarebbero migliori di quanto previsto inizialmente.

Bagnaia: le parole del medico della MotoGP

Anche Angel Charte, medico della MotoGP, ha parlato di Bagnaia dopo il primo controllo medico: "C'è bisogno di continuare le indagini per vedere se c'è una lesione. E' normale fare questo tipo di visite, serve una radiografia per vedere se c'è una frattura. A livello cranico, toracico e addominale va tutto bene, il pilota è cosciente. A livello radiologico abbiamo trovato delle immagini che mostrano un trauma che può essere vecchio, non sembra attuale a prima vista, però bisogna fare una tac. Penso che comunque abbia avuto fortuna, a un primo esame non abbiamo riscontrato ematomi". Poi, su Bastianini: "Ha riportato la frattura del malleolo tibiale sinistro, sembra ci sia bisogno di una operazione chirurgica".