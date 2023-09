Incidente Bagnaia, Binder si presenta in lacrime: "Il mio peggior incubo"

BARCELLONA - Una brutta domenica per Pecco Bagnaia, caduto al primo giro del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il pilota Ducati, dopo essere stato sbalzato dalla moto a causa di un high side, è stato colpito violentemente alle gambe da Brad Binder. Il sudafricano della KTM, è andato subito a sincerarsi delle condizioni del collega durante il suo controllo al centro medico. Ai microfoni di Sky Sport, il pilota si è poi mostrato scosso da quanto accaduto: "Per me è stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo lì ho visto Bagnaia, ho fatto del mio meglio per evitarlo ma non ce l'ho fatta. C'era anche dell'olio in pista".