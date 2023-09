MotoGP, Bagnaia out in Catalogna: come cambia la classifica

BARCELLONA - Giornata nera per la Ducati nel Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento della MotoGP. Un doppio incidente nei primi metri di pista ha messo fuori gioco sia Enea Bastianini che il leader di classifica Pecco Bagnaia, protagonista di una caduta che ha provocato un grande spavento in casa Ducati. Nonostante lo zero di Barcellona, il campione in carica rimane saldamente in testa alla classifica piloti, con 50 punti di vantaggio su Jorge Martin. Terzo, invece, Marco Bezzecchi.