Bastianini, le condizioni dopo l'incidente: doppia frattura, il bollettino

BARCELLONA - Enea Bastianini dovrà operarsi dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto insieme ad altri quattro piloti al Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento della MotoGP. Il bollettino medico del pilota riminese, infatti, evidenzia una frattura al malleolo sinistro, per cui è necessario l'intervento chirurgico, oltre che una alla mano sinistra. A spiegare meglio la situazione è stato Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati: "Enea Bastianini ha una frattura al malleolo sinistro, per cui servirà un intervento chirurgico che credo verrà effettuato in Italia nei prossimi due giorni, e ha anche una frattura alla mano sinistra, credo al dito, ma questa è meno preoccupante". In una nota, Ducati ha annunciato che sia la mano che la caviglia sono state immobilizzate per permettergli di volare in Italia in serata. Confermata la necessità di un intervento sia alla caviglia che alla mano, nel secondo caso per velocizzare il recupero.