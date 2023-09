Valentino Rossi e le chiavi di Tavullia: rapporto rivali e incidente Bagnaia

ROMA - Serata di grande festa a Tavullia, che ha celebrato Valentino Rossi con l'evento "Tavullia Vale" , in cui la leggenda della MotoGP ha ricevuto le chiavi della città in provincia di Pesaro e Urbino. Piazza gremita per celebrare il nove volte campione del mondo, con 7mila persone presenti e tanti ospiti sul palco, compresi i piloti della VR46 Academy e altri volti noti della MotoGP. "È una chiave importante per me perché Tavullia è il posto dove sono cresciuto. Poi stasera è stato bellissimo perché la piazza era piena di gente. L’affetto dei tifosi è speciale, è incredibile avere ancora così tanta gente dopo che ho smesso di correre", ha detto Valentino ai microfoni di Sky Sport.

Valentino Rossi, le rivalità e le gare preferite

Come detto, la serata è stata anche l'occasione per rivivere la strepitosa carriera di Rossi, il quale ha indicato le proprie gare preferite: "La vittoria più bella è stata quella di Welkom 2004, perché è stata la più importante e quella che ci aspettavamo meno, sembrava impossibile vincere all’esordio con la Yamaha. Ma a livello di adrenalina scelgo quella di Barcellona contro Lorenzo. E poi, quella di Laguna Seca con il sorpasso su Stoner: era una gara cruciale, una di quelle gare che è più importante delle altre perché non ci sono solo i 25 punti in palio". Tutti grandi rivali in pista, con momenti anche molto duri, ma con i quali ora le cose sono cambiate: "Grandissimi piloti e belle rivalità, cattive. Ma oggi è bello ritrovare Stoner, Lorenzo e anche Biaggi. Comunque hai passato delle cose insieme, che in qualche modo ti legano. È normale che quando si corre contro il rapporto sia difficile. Quando poi si smette e passano gli anni, ti stanno tutti simpatici", ha infatti spiegato Rossi.