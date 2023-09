Ducati, Pirro comanda le FP1 di Misano davanti a Marini. Bagnaia 20°

MISANO ADRIATICO - È Michele Pirro il più veloce nella FP1 che apre il Gran Premio di San Marino. Sul circuito di Misano, il collaudatore della Ducati, che gode di una wild card con il team Aruba, è l'unico a scendere sotto il muro dell'1:32.000, fermando il cronometro a 1:31.909, precedendo Luca Marini e Jorge Martin di poco più di un decimo. Tempi, infatti, molto ravvicinati in questa sessione: basti considerare che Francesco Bagnaia, alle prese coi dolori alla gamba destra dopo il terribile incidente di Barcellona, è 20° ad appena 690 millesimi di distacco. Per il torinese sono arrivate buone indicazioni, nonostante gli acciacchi: da vedere nel pomeriggio se inizierà a spingere ancora di più. Quarto Marco Bezzecchi, che si è però dovuto fermare in anticipo per i dolori alla mano.