Misano, la Ducati di Bezzecchi record nella Practice. Bagnaia in Q2

MISANO ADRIATICO - Marco Bezzecchi vola nella Practice di Misano, sessione chiave in vista delle qualifiche del sabato: nel dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP, il riminese ferma il cronometro in 1:30.846, abbassando il precedente record della pista di oltre due decimi. Alle sue spalle, ecco Maverick Vinales e Daniel Pedrosa, che sorprende ancora con la sua wild card con la KTM. Sorprende anche Francesco Bagnaia, che dopo aver preso confidenza in mattinata, è già efficace dopo il bruttissimo incidente della scorsa settimana: Pecco è settimo, che vuol dire ingresso direttamente in Q2. Sarà affollatissima, invece, il Q1, che vedrà nomi come Pol ed Aleix Espargaro, oltre alle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, la Ducati Pramac di Johann Zarco e la KTM di Jack Miller.