Bagnaia pazzesco: a Misano è dietro solo a Bezzecchi e Martin, Ducati show

MISANO ADRIATICO - Jorge Martin conquista la pole position del Gran Premio di San Marino, dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha frantumato il record precedente, fermando il cronometro in 1:30.390. Dietro di lui, notevole lo sforzo di Francesco Bagnaia, che nonostante il dolore alla gamba riesce a conquistare la prima fila chiudendo in terza posizione a 436 millesimi da Martin; davanti a Pecco, ecco Marco Bezzecchi, altro piota acciaccato dopo il round di Barcellona. Seconda fila tutta spagnola, con Dani Pedrosa in quinta posizione, stretto nel sandwich tra le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Nono Marc Marquez, mentre si prospetta un altro weekend complicatissimo per Fabio Quartararo, tredicesimo dopo non essere riuscito a passare il Q1. Alle 15:00 l'appuntamento con la Sprint.