Bastianini a sorpresa a Misano da infortunato: "Troppo male stare a casa"

MISANO ADRIATICO - Il 2023 si sta confermando un anno davvero complicato per Enea Bastianini, che a causa della doppia operazione a caviglia e mano dopo l'incidente di Barcellona, è costretto a saltare il weekend di Misano. Il riminese, però, è comunque presente nel box Ducati, per vivere comunque l'atmosfera della gara di casa. Ai microfoni di Sky Sport, Bastianini ha dichiarato: "Fa male, non esserci nel Gran Premio di casa è veramente brutto. Quest’anno va un po’ così, quindi bisogna cercare di prenderla con filosofia. L’importante era venire qua perché stavo male a casa e volevo stare nell’ambiente. Sono qui a vedere, a cercare di capire dove potrò migliorare - ha aggiunto Enea, che aveva già dovuto saltare i primi mesi della stagione a causa di un infortunio subito alla prima uscita in Portogallo -. Vedendo le cose da fuori, come dico sempre, si vedono sempre meglio, quindi cercherò di studiare bene".