Bagnaia stoico a Misano: Pecco 3° nella Sprint. Vince Martin, Bezzecchi 2°

MISANO ADRIATICO - Jorge Martin si aggiudica la Sprint del Gran Premio di San Marino, dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Gara sempre in testa per il poleman della Pramac, che apre un podio tutto Ducati: alle sue spalle, infatti, ecco Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, stoici a convivere con i forti dolori rispettivamente alla mano e alla gamba. In particolare, Pecco è riuscito a resistere all'assalto importante delle KTM di Daniel Pedrosa e Brad Binder, che si accomodano ai piedi del podio. A punti anche le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, separate dalla Ducati di Luca Marini.