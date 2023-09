Bagnaia dopo la Sprint di Misano: come sta il ginocchio e il piano gara

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia ha centrato un ottimo terzo posto nella Sprint del Gran Premio di San Marino , riuscendo a resistere fino al traguardo nonostante il forte dolore alla gamba infortunatasi a Barcellona. Il campione in carica della MotoGP ha così commentato il risultato, subito dopo aver tagliato il traguardo: "È un qualcosa di incredibile arrivare al terzo posto, considerando la situazione e il dolore che provo mentre guido. È stata una prestazione fantastica, dobbiamo essere contenti. Le sensazioni durante la gara non erano delle migliori, ma è sempre bello salire sul podio. Per ora voglio solo godermi quello che ho fatto".

Bagnaia, il dolore al ginocchio e le preoccupazioni per la gara

Bagnaia si è poi spostato ai microfoni di Sky Sport, dove ha rilasciato ulteriori dettagli sulla sua condizione fisica, oltre alle previsioni in vista della gara di domani: "Era importante avere una base su cui lavorare in vista di domani. Il dolore è abbastanza presente, soprattutto nelle curve a destra. Domani insisteremo un po’ di più con l’antidolorifico e vedremo cosa potremo ottenere", ha spiegato, sottolineando anche la necessità di scaldare un po' meglio il ginocchio destro, che ha dato qualche problema nella Sprint. "È un po’ preoccupante pensare alla gara, perché sarà sul doppio dei giri, ma per ora mi concentro a fare al meglio la terapia, che sta funzionando bene. Non c’è tempo per riposare, quindi facciamo il possibile. Mi sarei aspettato dei miglioramenti da ieri, invece la situazione è costante", ha concluso il pilota della Ducati.