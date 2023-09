MotoGP San Marino, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

MISANO ADRIATICO - La gara del Gran Premio di Catalogna chiude il dodicesimo appuntamento della stagione di MotoGP. A partire dalla pole position sarà Jorge Martin, che nella giornata di ieri ha anche conquistato la Sprint. Dietro di lui, gli acciaccati Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che sono riusciti a completare il podio nonostante i dolori per i rispettivi infortuni subiti la scorsa settimana in Catalogna. La gara è in programma domenica 10 settembre alle ore 14 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 208), mentre in chiaro sarà visibile in diretta su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.