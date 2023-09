Bagnaia e la Ducati, Misano si tinge di...giallo: livrea speciale per il Gp

MISANO - Misano si tinge di nuovo di giallo. Non è il popolo di Valentino Rossi, che continua per altro a colorare le tirbune e i prati di tutti i circuiti del mondo, ma la Ducati. Nel warm up dominato da Pecco Bagnaia davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin, lo stesso terzetto della prima fila e del podio della Sprint di ieri, ovviamente spinto dalle DesmosediciGP che stanno monopolizzando la MotoGP, il campione del mondo è sceso in pista con una livrea spettacolare. In Giallo Ducati, il colore delle origini nelle competizioni per la Casa di Borgo Panigale. Quello che caratterizzava il team Spaggiari a mete degli Anni 70 e che nel 1997 Paolo Casoli portò al titolo della Supersport con la 748.