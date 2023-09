Classifica MotoGP dopo Misano: Bagnaia limita i danni, Martin accorcia

MISANO ADRIATICO - La classifica piloti della MotoGP 2023 vede Pecco Bagnaia ancora in testa dopo il Gran Premio di San Marino, dodicesimo appuntamento del mondiale MotoGP. Il campione del mondo della Ducati, però, vede Jorge Martin avvicinarsi in maniera considerevole, con il distacco che ora è di 36 punti. Situazione inevitabile, visto che Pecco ha dovuto fare i conti con l'infortunio alla gamba, riuscendo comunque a limitare i danni in un weekend in cui lo spagnolo della Pramac ha fatto doppietta tra Sprint e gara domenicale. A 65 punti da Bagnaia, invece, ecco Marco Bezzecchi.