Misano, Bagnaia rivela: "Una cosa mi ha dato forza per superare il dolore"

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia ha conquistato un terzo posto importantissimo nel Gran Premio di Misano , visto i fortissimi dolori dovuti all'infortunio alla gamba. Dopo essere salito sul podio nella Sprint di ieri, infatti, Pecco aveva sottolineato le difficoltà che si aspettava dalla gara domenicale, che si corre sul doppio della distanza. Nel parco chiuso, le immagini di un Bagnaia stremato e che faceva fatica a stare in piedi; il torinese ha spiegato da dove gli è arrivata la forza per chiudere la gara: "Sono stato spinto dal fatto che volevo fare una bella gara per i fan, oltre che per me. Dopo metà gara ero distrutto" .

Bagnaia, il commento sulla gara di Misano

Spostandosi ai microfoni di Sky Sport, il campione della Ducati ha avuto la possibilità di raccontare più nel dettaglio l'andamento della gara, rivelando anche la gestione che ha dovuto fare per resistere agli assalti di Pedrosa. "È stata una gara veramente difficile. Ho provato a passare Martin, ma ne aveva di più. Nei punti in cui mi serviva forzare mi è mancata velocità. Ho fatto fatica anche per la pressione alla gomma anteriore, dopo un po’ è andata alle stelle - ha sottolineato Bagnaia -. Non potendo usare le gambe ho usato solo le braccia, e alla fine ero stanco. Ho preso un po’ di fiato per poi avere la forza di resistere a Pedrosa, negli ultimi due/tre giri, ed è andata bene. Sono molto orgoglioso delle persone che mi hanno aiutato, sono contento. Per fare la gara ho dovuto prendere tanti antidolorifici, penso che stasera sarò piegato in due per il dolore".