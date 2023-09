Viaggio nel Park 04, la risposta di Dovizioso al Ranch di Valentino Rossi

Seconda vigna a destra, questo è il cammino. La strada che porta all’isola dei sogni per chi ama sporcarsi di fango la trovi immergendoti nel verde e seguendo il profumo dei grappoli pronti alla vendemmia di Sangiovese e il rumore delle ruspe in azione. Park 04 . Non c’è ancora un’insegna, campeggia il piano dei lavori del Comune di Faenza, ma da tre settimane è già meta di chi sgasa saltando e volando.

Eccolo il paese dei balocchi di Andrea Dovizioso, accoccolato in un paradiso della Motor Valley, a due passi dalla sede dei team Gresini e AlphaTauri e dal circuito di Imola. L’altra faccia del Ranch di Valentino Rossi, come d’altronde lo era da pilota il forlivese. Due modi diversi di affrontare la pista e la vita, la stessa passione. E percorso, che nonostante continuino a sentirsi piloti (uno nelle auto, l’altro nel motocross), li ha portati a diventare imprenditori.

Un parco di divertimenti per le due ruote offroad

Se il Ranch, la pista di flat track tra gli uliveti dei colli di Tavullia, è il fulcro dell’Academy VR46, una scuola di giovani talenti portati in fretta a dominare la MotoGP, la sigla 04 identifica davvero un Parco di divertimenti che gira intorno alle due ruote offroad, dandole un futuro anche come centro federale. Con l’ambizione di essere molto più. Aperto. A tutti. Il Dovi ci accoglie al cancello che porta in cima a quasi 17 ettari che fino a un anno fa si chiamavano Monte Coralli, la meta di molti appassionati del cross. Scarpe da lavoro, pantaloncini corti neri e maglietta bianca. Il nostro viaggio nel divertimento non fine a sé stesso inizia su un buggy blu, l’unico modo per arrampicarsi su questo ottovolante di terra mentre il custode la liscia con un trattore per sistemare i solchi scavati nel weekend. «Prima l’alluvione che ha devastato questa zona e rallentato i lavori, adesso non piove mai e il terreno non si compatta» mugugna il Dovi, calato davvero nel ruolo di imprenditore, con una concessione ventennale ottenuta attraverso un bando pubblico dal Comune di Faenza e l’accesso ai fondi del PNNR.

Il racconto di Andrea

Che hanno permesso un progetto ambizioso, per il cui completamente servirà un altro anno. Intanto la pista di 1,7 km c’è ed è stata dotata di 200 irrigatori (forniti da un laghetto), scoli dell’acqua e 30 fondazioni cablate per illuminazione che la renderà unica in Italia. Con un ingombro ma soprattutto caratteristiche da Mondiale. «Abbiamo rimodellato la collina, abbassandola di sei metri per portare la pista più su possibile e far spazio al resto, anche agli spettatori - racconta Andrea fermandosi nel punto più alto, dopo una rampa che ricorda il cavatappi di Laguna Seca ma da percorrere in salita -. Ho voluto che fosse difficile, la più difficile in Italia. Qualità. Sì, ci sono grandi salti, ma tutti hanno dopo atterraggi, in modo da essere gestibili da professionisti e amatori».

Gli stessi occhi determinati alla perfezione

Lo guardi e vedi gli stessi occhi determinati alla perfezione che gli hanno e ci hanno vedere il Motomondiale in un crescendo più che ventennale di emozioni e personalità. 346 gare con 24 vittorie, 103 podi e 20 pole centrando il tipo 124 nel 2004 e sfiorando quella della MotoGP per almeno due anni, quelli del Marc Marquez più forte e cannibale che mai. Con la Ducati trasformata da eterna Godot sopraffatta dalle moto giapponesi in un gioiello che ora, sotto l’accelerazione della tecnologia da F1 e di Pecco Bagnaia, ha raggiunto il tetto del mondo. E dominato anche domenica a Misano, un’ora da qui, dove un anno fa il Dovi si ritirava. Per questa idea. «Continuo a vedermi come un pilota agonista, nel motocross - sorride il forlivese, ancora alla prese con l’incidente che nel dicembre scorso gli ha letteralmente spezzato in due il polso destro -. Non ho l’età e l’esperienza per fare quello che vorrei e tra infortunio e lavori qui non ho tempo per allenarmi bene, ma davanti a me ho ancora qualche anno di gare prima di mettermi sul divano e ingrassare». Nel frattempo farà anche l’imprenditore di Park 04.

Park 04, molto più di una pista da cross

Molto più, come detto di una pista da cross, già aperta tre giorni la settimana con un’affluenza di ottanta moto a volta destinata a raddoppiare. In alto sorgerà il tracciato da enduro e mbt anche elettriche che si integrerà con la pista e percorsi esterni. Andrea metterà a disposizione anche biciclette a noleggio e una fan track. Laggiù, dove siamo arrivati e dove sono in azione una ruspa e alcuni operai. Stanno demolendo il vecchio ristorante, poi toccherà ai prefabbricati gialli per il cronometraggio. «Riqualificheremo tutto. Sorgeranno cinque edifici e pianteremo 350 piante per compensare l’impatto e mantenere la bellezza di questo posto, il verde che regala serenità. Perché venire qui deve essere e sarà piacevole». All’ingresso nascerà il Boomerang, chiamato così per la sua forma. Ospiterà custode e federazione, bagni, docce e la rimessa dei mezzi. L’altro fulcro sarà il ristorante, con un grande parcheggio immerso nel verde.

Le parole del Dove

«Perché qui la gente potrà venire anche se non pratica il motocross - spiega il Dove -. Voglio creare un punto di ritrovo fuori città, un punto dove stare bene. Creare un’atmosfera, insomma. Tutto è funzionale allo sport, ma anche per le famiglie. Penso ad aperitivi come giri in moto, giornate di relax e divertimento». E un ulteriore sviluppo, pensato fin nel disegno stesso della pista, con la collocazione di passaggi e tunnel pedonali ma anche cartellonistica e spazi adatti ad eventi. Non solo sportivi. «Il mio sogno è sempre stato creare un parco. Sì, di quelli in cui la gente si diverte e le aziende, e non parlo di quelle collegate alle moto e alle bici, possono promuoversi. Sarà figo». E per un po’ lo terrà ancora lontano dal Motomondiale, dove gli hanno offerto più ruoli. Dalla sicurezza per i piloti a team manager. «Restare in MotoGP sarebbe stata la cosa più semplice, ma avevo bisogno di staccarmi un po’ da quel mondo. Non è una chiusura la mia, anzi, ma adesso ho un altro grande impegno. Questo». Stende la mano e l’abbraccia da sinistra a destra, con un gesto ampio e quasi paterno. Park 04, il paese dei balocchi delle due ruote e non solo. Per tutti.