FP1 India, lampo Bezzecchi davanti a Marquez. Bagnaia 15°

GREATER NOIDA - Marco Bezzecchi è il più veloce nella prima sessione del Gran Premio dell'India, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team, con un guizzo finale, firma il tempo di 1:45.990, precedendo di oltre un decimo Marc Marquez e di oltre tre decimi Brad Binder. Giù dal podio di sessione le Aprilia di Raul Fernandez e Maverick Vinales, mentre per trovare la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia bisogna scendere fino alla 15° piazza, con Pecco che però ha lavorato molto sul passo gara, più che sul giro secco. Diversi problemi per Fabio Quartararo, che ha dovuto fermarsi a metà sessione per un problema tecnico alla moto.