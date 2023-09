Practice India, exploit Marini davanti a Martin. Anche Bagnaia in Q2

GREATER NOIDA - Lampo di Luca Marini nella Practice valida per il Gran Premio dell'India di MotoGP. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team, nella parte finale di sessione, ferma il cronometro in 1:44.782, firmando il miglior tempo di giornata davanti a Jorge Martin e Aleix Espargaro, racchiusi in appena 51 millesimi. Poi un solco di tre decimi per trovare il resto del gruppone, dove troviamo non solo Marc Marquez ma anche Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, che quindi in qualifica partiranno direttamente dal Q2 per giocarsi le prime tre file in griglia. Dovranno passare per il Q1, invece, le KTM di Brad Binder e Jack Miller e la Ducati di Alex Marquez.