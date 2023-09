MotoGP, Martin furioso in India: "Troppe buche, la moto sembra un cavallo"

ROMA - Jorge Martin ha chiuso al secondo posto il venerdì di prove libere al Gran Premio d'India di MotoGP. Un risultato soddisfacente per lo spagnolo del team Pramac, dietro al leader Luca Marini per soli 8 millesimi. Martin sorride poco, però, parlando di una pista le cui condizioni non sembrano essere esattamente le migliori: "Mi muovo tanto sulla sella per tenere ferma la moto, anche perché se non mi muovo io sembra un cavallo imbizzarrito. Questa è una bella pista ma ci sono tante buche e la moto si muove parecchio, e quindi devi compensare".