Ducati super in India: Bezzecchi in pole, poi Martin e Bagnaia

BUDDH - Marco Bezzecchi conquista la pole position nel Gran Premio dell'India, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Il pilota riminese piazza l'acuto decisivo negli ultimi minuti della sessione, stampando un 1:43.947 che gli consente di battere Jorge Martin di appena 43 millesimi, aprendo una prima fila tutta Ducati completata da Francesco Bagnaia, staccato di oltre due decimi. La prima fila è aperta da Luca Marini, e vede anche le Honda in gran spolvero, con Joan Mir davanti a Marc Marquez. Settimo Fabio Quartararo, nona e decima le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Alex Marquez non ha partecipato al Q2 a causa di una caduta nel Q1 per la quale è stato sottoposto ad accertamenti al centro medico: è emersa una frattura alle costole che lo esclude dal resto del weekend, portando quindi a un avanzamento degli altri piloti in griglia, in quanto lo spagnolo si era guadagnato l'accesso al Q2.