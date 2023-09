Ducati, Alex Marquez KO: c’è frattura dopo la caduta nelle qualifiche in India

BUDDH - Per Alex Marquez è già terminato il weekend del Gran Premio dell'India, tredicesima tappa del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini, infatti, ha rimediato diverse fratture alle costole dopo una caduta rovinosa nel corso del Q1, sessione in cui era riuscito a guadagnare l'accesso al Q2, al quale, però, non è riuscito a prendere parte. Marquez è stato prima portato al centro medico, per poi essere trasferito in ospedale per esami più approfonditi: qui sono emerse le fratture che lo hanno reso "unfit" per le prossime sessioni.