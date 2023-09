Martin-Bagnaia, doppietta Ducati nella Sprint in India. Marini out

BUDDH - Jorge Martin conquista la vittoria nella Sprint del Gran Premio dell'India, tredicesima tappa del mondiale di MotoGP. Gara spettacolare dello spagnolo della Ducati Pramac, che si prende subito la prima posizione e non la lascia mai, imponendo un ritmo impossibile per gli altri piloti. A completare il podio sono Francesco Bagnaia e Marc Marquez, con il secondo che è riuscito a resistere al ritorno di Brad Binder. Quinto posto per Marco Bezzecchi, autore di una gara in rimonta dopo un contatto al via con il compagno di team Luca Marini, che ha avuto la peggio uscendo di scena, di fatto, alla prima curva. Nell'episodio, contatto anche tra Stefan Bradl e Pol Espargaro, con il tedesco che ha tamponato lo spagnolo nel tentativo di evitare le due moto del team VR46.