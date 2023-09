Ducati, infortunio per Marini: frattura dopo l’incidente con Bezzecchi

BUDDH - Ancora un infortunio in casa Ducati nel corso del Gran Premio dell'India . Dopo la frattura alle costole rimediatada Alex Marquez nelle qualifiche del tredicesimo appuntamento di MotoGP, nella Sprint è Luca Marini a registrare un'altra frattura, stavolta alla clavicola sinistra . È questo l'esito dei primi esami a cui è stato sottoposto il pilota del Mooney VR46 Racing Team per il contatto avvenuto in curva-1 con il compagno di squadra Marco Bezzecchi ; il riminese è riuscito a continuare la propria corsa, ma è stato costretto a rimontare dall'ultima alla quinta posizione.

Incidente Marini-Bezzecchi, la dinamica

Come detto, il contatto tra i due compagni di team è avvenuto al via: Bezzecchi non è scattato al meglio dalla pole position, e alla prima curva è stato attaccato da Marini. Il numero 10, però, ha calcolato male i tempi di frenata, arrivato decisamente troppo lungo al punto di staccata: a nulla è servita la forte frenata che ha portato la ruota posteriore ad impennarsi, l'impatto è stato inevitabile. Marini ha sbattuto violentemente la spala sinistra, rimediando la frattura: Luca è stato quindi dichiarato unfit per la gara di domani, ed è stato trasportato in ospedale per esami più approfonditi.