Bezzecchi domina in India, Bagnaia out: Martin riapre il Mondiale

BUDDH - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'India, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il riminese domina la gara sulla pista di Buddh, chiudendo con un vantaggio enorme su Jorge Martin, eroico nel conquistare il secondo posto davanti a Fabio Quartararo in una gara complicatissima. Una grande giornata per lo spagnolo del team Pramac: una caduta di Pecco Bagnaia a meno di dieci giri dalla fine gli consente di accorciare ulteriormente in classifica, riaprendo di fatto il discorso per il titolo. Il Motomondiale si avvia quindi verso un finale inaspettato, con ben tre piloti a giocarsi la vittoria del campionato.