Classifica MotoGP dopo l'India: Bagnaia cade, Martin ne approfitta

Lo spagnolo accorcia in graduatoria dopo lo zero del campione in carica

24 . 09 . 2023 13:07 2 min MotogpMartin

BUDDH - Svolta importante nella classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP dopo il Gran Premio d'India, tredicesimo appuntamento stagionale della MotoGP. La caduta di Pecco Bagnaia permette a Jorge Martin, secondo sulla pista di Buddh, di avvicinarsi al collega sfruttando il suo zero, mentre un grande salto lo fa anche Marco Bezzecchi, ancora lontano dopo il successo nella gara domenicale. Quarta posizione per Brad Binder davanti ad Aleix Espargaro. La classifica piloti MotoGP F. Bagnaia 292 punti J. Martin 279 M. Bezzecchi 248 B. Binder 192 A. Espargaro 160 J. Zarco 156 M. Vinales 138 L. Marini 135 A. Marquez 109 J. Miller 109 F. Quartararo 105 F. Morbidelli 77 M. Oliveira 69 A. Fernandez 58 A. Rins 47 F. Di Giannantonio 43 T. Nakagami 43 M. Marquez 42 D. Pedrosa 32 M. Marquez 25 E. Bastianini 23 J. Mir 16 R. Fernandez 15 P. Espargaro 11 L. Savadori 9 M. Pirro 5 S. Bradl 1 © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere GP India: vince Bezzecchi Caduta per Bagnaia Tutte le news di Moto Gp

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi