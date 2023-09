Practice Giappone: Bagnaia insegue Binder, Quartararo e Marquez in Q1

MOTEGI - Brad Binder è il più veloce nella Practice del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo round del mondiale di MotoGP. Il sudafricano della KTM ferma il cronometro in 1:43.489, precedendo di soli 29 millesimi Francesco Bagnaia: sessione complicata per il campione della Ducati, i cui meccanici però trovano l'assetto ideale proprio nel finale per permettere al torinese di accedere direttamente al Q2, domani in qualifica. Dovranno passare per il Q1, invece, Marc Marquez e Fabio Quartararo, entrambi protagonisti di una caduta. Da segnalare anche l'ottimo sesto posto di Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini.