Ducati, Bagnaia, carica Mondiale a Motegi: "Caduta in India ci è servita"

MOTEGI - Dalla caduta in gara in India ai sorrisi dopo la Practice in Giappone : è soddisfatto Francesco Bagnaia dopo la sessione che ha chiuso il venerdì del quattordicesimo round di MotoGP . Infatti, il campione della Ducati ha sottolineato un importante passo avanti fatto in Giappone, e parte del "merito" va proprio all'incidente sul circuito di Buddh: "Siamo arrivati qua con una grande voglia di reazione. In India eravamo in condizioni difficili ma stavamo facendo secondi, e magari con quel risultato saremmo arrivati qui con meno voglia di individuare il problema. Tutto porta a qualcosa, ci è servito da lezione. Il weekend difficile in India ci ha insegnato a stare sempre sul pezzo, e devo ringraziare la squadra per aver lavorato fino a notte fonda per individuare il problema", ha sottolineato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia e lo step in avanti di Ducati

"Sono molto soddisfatto, finalmente posso forzare le frenate. Per come guido io è uno step enorme - ha aggiunto Pecco -. Ci manca ancora qualcosa, non sono pienamente felice, ma siamo molto vicini a trovare la quadra. Mi manca forse un po’ di percorrenza, perché gli ultimi GP sono stati difficili in quanto la moto tendeva sempre ad allargare". Quello che manca, ora, è far sì che questo miglioramento non sia solo estemporaneo, ma che diventi una costante per il finale di stagione: "Ci mancano costanza e ripetibilità - ha infatti continuato Bagnaia -. Prima non riuscivamo a farlo nemmeno un giro perché avevo il posteriore troppo ballerino, mentre qui riusciamo a essere più costanti e a frenare molto forte. Ci manca grip, ma stiamo lavorando per essere costanti in frenata, che è dove riusciamo a fare di più la differenza".