Ducati, Martin vola in qualifica in Giappone: pole e record, poi Bagnaia

MOTEGI - Jorge Martin conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Prestazione super per lo spagnolo della Ducati Pramac, che firma il nuovo record della pista in 1:43.198, guadagnandosi il diritto, per la seconda volta in stagione, di scattare dalla prima casella in griglia. Al suo fianco, staccato di 171 millesimi, ecco Francesco Bagnaia, con Jack Miller, vincitore lo scorso anno a Motegi, a completare la terza fila. La seconda fila viene aperta da Marco Bezzecchi, che ha dovuto fare i conti con una caduta rovinosa nelle prime fasi del Q2, tornando poi in pista e conquistando una buona posizione in vista della Sprint e della gara domenicale. Sorprende ancora Fabio Di Giannantonio, che conferma le buone sensazioni del venerdì conquistando il sesto tempo battendo Marc Marquez e le due Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargaro; solo 14° Fabio Quartararo, che non è riuscito a superare il taglio del Q1.