Ducati, Martin super nella Sprint in Giappone. Bagnaia sul podio

MOTEGI - Jorge Martin conquista la vittoria nella Sprint del Gran Premio del Giappone, quattordicesima tappa del mondiale di MotoGP. Prestazione stratosferica per lo spagnolo della Ducati Pramac, che impone fin da subito un ritmo che nessun altro riesce a mantenere, conquistando la terza Sprint di fila e riducendo a 8 punti il distacco in classifica da Franceso Bagnaia, che ha invece chiuso il podio dopo una lunga battaglia con Jack Miller. Secondo posto per l'altra KTM, Brad Binder. Sesto posto per Marco Bezzecchi, che ha invece duellato con Marc Marquez in una gara abbastanza sporca. Ritiro per Aleix Espargaro, che si è dovuto arrendere a un problema tecnico alla sua Aprilia.