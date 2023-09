Ducati, Bagnaia e la Sprint in Giappone: “Difficoltà che non mi aspettavo”

MOTEGI - Francesco Bagnaia ha raccolto un terzo posto nella Sprint del Giappone, un risultato ritenuto soddisfacente nonostante Jorge Martin, vincendo, abbia accorciato ancora in classifica. Ai microfoni di Sky Sport, Pecco ha raccontato, però, di un problema che lo ha limitato nella sessione: "Dal primo giro ho fatto fatica, non riuscivo a spingere quanto avrei voluto perché non avevo grip al posteriore e mi scappava quando acceleravo - ha spiegato Bagnaia -. Ho cercato di limitare i danni, ne è uscita una bella lotta con Jack, è stata tosta passarlo ma mi sono divertito. Per domani c’è da lavorare, bisogna capire cosa sia successo oggi perché non mi aspettavo questa difficoltà in accelerazione", ha ammesso il campione della Ducati.