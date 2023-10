Martin beffa Bagnaia grazie alla pioggia: temporale in Giappone, la gara finisce prima

MOTEGI - Jorge Martin vince uno strano Gran Premio del Giappone , quattordicesimo appuntamento stagionale della MotoGP . La pioggia fa terminare la gara a undici giri dalla fine, ma avendo percorso il 50% è possibile assegnare i punti regolarmente. Al secondo posto Pecco Bagnaia , che ora vede lo spagnolo a -3 in classifica e il Mondiale completamente riaperto . Sul podio anche Marc Marquez , terzo prima dello stop, mentre al quarto posto c'è Marco Bezzecchi , che consolida la terza posizione in graduatoria.

GP Giappone: la cronaca

La prima partenza è solo una formalità: viste le condizioni di bagnato a Motegi, viene esposta la bandiera che permette ai piloti di rientrare ai box per cambiare moto. Nonostante un errore pesante, Martin conferma il momento d'oro e ci mette poco a prendersi la testa della gara. A undici giri dalla fine, la gara viene sospesa per la troppa pioggia ed è impossibile riprendere in condizioni di sicurezza: vince lo spagnolo del team Pramac.

GP Giappone: l'ordine di arrivo (top 10)