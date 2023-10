Rabbia Bagnaia: "Gara interrotta quando stavo raggiungendo Martin"

MOTEGI - Pecco Bagnaia non ha dubbi: "C'era margine per tornare su Martin? Sì, lui ha spinto tanto all'inizio, ma stava faticando" - ha detto ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nel Gran Premio del Giappone di MotoGP. "Purtroppo è finita prima, ma era troppo proibitivo, è giusto così" - ha precisato il campione in carica della Ducati, che ora conserva un vantaggio di soli tre punti sul pilota spagnolo -. Di solito quando arrivo secondo mi girano un po' di più, ma so quanto è difficile essere competitivi sul bagnato".