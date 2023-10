Marquez-Ducati, il futuro e la clamorosa rivelazione di Dall'Igna

MOTEGI - "Marc Marquez è stato uno dei piloti più forti della storia. Che lui voglia fortemente salire su una Ducati non può far che piacere". Luigi Dall'Igna toglie ogni dubbio: Marc Marquez potrebbe salire su una Ducati nel Mondiale 2024 di MotoGP. La "voglia" di cui parla il direttore generale della casa emiliana è quella di correre per il team Gresini, dove si trova già il fratello Alex. Proprio oggi Marquez ha ammesso di sapere già cosa vuole fare per la prossima stagione, ma di non poter ancora dire nulla sul suo futuro, anche se presto dovrà dare una risposta.