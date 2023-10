Pedro Acosta in MotoGP, è ufficiale: farà coppia con Fernandez in KTM

ROMA - Pedro Acosta farà parte della griglia della MotoGP a partire dal 2024 , e lo farà con il team GASGAS Factory Racing Tech3 del gruppo KTM al fianco di Augusto Fernandez. Il costruttore austriaco è quindi riuscito a trovare la quadra giusta per permettere al talentuosissimo pilota spagnolo, campione del mondo di Moto3 nel 2021 e lanciatissimo verso il titolo di Moto2 quest'anno, di fare il salto di categoria: decisiva la mossa fatta con Pol Espargaro, che rimarrà nel team con un ruolo importante "nel programma MotoGP su entrambi i lati del muretto" rendendolo "un asset importante nel supporto ai giovani talenti", come si legge nel comunicato diffuso dal team.

Pedro Acosta in MotoGP, il comunicato KTM

"Abbiamo dovuto prendere una decisione importante e difficile per costruire il nostro team GASGAS per il 2024 - ha ammesso Pit Beirer, direttore motorsport di KTM -. Augusto ha impressionato nei suoi primi passi in MotoGP, e siamo totalmente convinti che ha la velocità e l'intelligenza di continuare nei suoi progressi. Pedro è un talento speciale che ha già vinto molto e molto velocemente, e il 2024 gli permetterà di imparare a fare il passo successivo in MotoGP", ha concluso Beirer.