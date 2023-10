Guaio Bezzecchi! Caduta e frattura, salta l'Indonesia

ROMA - Questa non ci voleva per Marco Bezzecchi. Il pilota del team VR46 ha infatti rimediato una frattura alla clavicola e non ci sarà almeno nel Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, ma rischia di saltare anche la tappa successiva in Australia. L'infortunio per il riminese è arrivato in seguito a una caduta durante un allenamento in moto al Ranch di Tavullia, dove Valentino Rossi e i ragazzi dell'Academy lavorano in vista dei rispettivi impegni. Bezzecchi è già stato operato, ma al momento non si può sapere se salterà soltanto una gara.