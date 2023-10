Practice Indonesia, doppietta Aprilia con Espargaro-Vinales. Bagnaia in Q1

MANDALIKA - È doppietta Aprilia nella Practice del Gran Premio di Indonesia, che determina l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche del quindicesimo round del mondiale di MotoGP. Aleix Espargaro firma il tempo di 1:30.474, ampiamente nuovo record della pista, battendo il compagno di team Maverick Vinales e un sorprendente Marco Bezzecchi, staccato dal numero 12 di appena 16 millesimi nonostante il recentissimo infortunio alla clavicola. Quinto tempo per Jorge Martin, mentre sono ampiamente fuori dalla top-10 le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia, 16° dopo un errore all'ultimo tentativo, e del rientrante Enea Bastianini, 20° dopo una caduta. Entrambi, insieme a piloti come Pol Espargaro, Luca Marini e Johann Zarco, dovranno quindi passare per il Q1.