Ducati, Bagnaia oltre le difficoltà in Indonesia: L’ultima volta ho vinto

MANDALIKA - Il weekend del Gran Premio d'Indonesia non è partito al meglio per Francesco Bagnaia, che ha faticato nella Practice, mancando l'accesso diretto al Q2 nelle qualifiche in programma domani. Questo vuol dire che il pilota della Ducati dovrà passare per il Q1, cercando di essere tra i migliori due che andranno poi a giocarsi le prime quattro file in vista della Sprint e della gara domenicale. Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, comunque, non si è dimostrato preoccupato: "L'ultima volta che sono passato per il Q1, ho vinto il GP", ha ricordato, facendo riferimento alla tappa di Jerez.